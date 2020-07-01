Испания и Португалия в среду открывают свою сухопутную границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса с середины марта.

В торжественной церемонии, которая проходит сначала на испанской территории, в крепости Бадахоса, а затем по другую сторону границы, в Элваш, участвуют король Испании Фелипе VI, испанский премьер Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, глава португальского кабинета Антониу Кошта.

Прослушав гимны двух стран в крепости Алькасаба, построенной арабами в IX веке, где сейчас находится музей, лидеры двух государств и правительств отправились в замок Элваш. Кадры транслировал телеканал 24 Horas.

«Эта встреча на высшем уровне подчеркивает тесное испано-португальское сотрудничество в области пограничного контроля… Обе страны придают огромное значение этому совместному акту», — заявили в правительстве Испании.

«Пандемия показала нам прошлое, к которому мы не хотели возвращаться: континент с закрытыми границами. Свобода передвижения укрепилась в духе европейских граждан как один из основных принципов европейской идеи», — написал в Twitter португальский премьер Антониу Кошта. «Это (открытие границы — ред.) встреча соседей, братьев и друзей. От этой общей границы зависит наше общее процветание и общее будущее в европейском проекте», — добавил он.

В Испании с начала эпидемии было зарегистрировано почти 250 тысяч случаев заражения, 28,3 тысячи человек умерли. 21 июня в стране перестал действовать режим повышенной готовности, введенный 14 марта, были открыты границы со странами ЕС и Шенгена, за исключением Португалии. С момента снятия режима повышенной готовности и карантина в Испании зарегистрированы несколько локальных вспышек заболевания.

Число жертв в Португалии превышает 1,5 тысяч человек, выявлено более 42 тысяч случаев заражения. С этого понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации усиленные карантинные меры вновь начали действовать в Лиссабоне.

Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на поездки в Евросоюз, утвердив список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.