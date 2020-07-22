Исландские игроки московского футбольного клуба ЦСКА Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон были изолированы от команды из-за возможного заражения коронавирусом. Остальные футболисты повторно прошли тестирование, которое не выявило ни у кого заболевания.

«По итогам тестирования анализы двух игроков — Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными, — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА. — Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов».

Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-лигу (РПЛ) и провел необходимые профилактические мероприятия. При этом ЦСКА рассчитывает принять участие в матче 30-го тура против «Тамбова», который намечен на среду.

Официальное заявление #ЦСКА https://t.co/XshamisK7X pic.twitter.com/ZjRhdgvhlr — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 22, 2020

Оперштаб Премьер-лиги подтвердил проведение матча, похвалив армейцев за оперативность и действенную профилактику.

По итогам 29 матчей столичный ЦСКА с 47 очками в активе занимает четвертое место в таблице, отставание от идущего третьим «Краснодара» составляет 2 балла.

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в «Ростове», московском «Динамо», «Оренбурге», «Уфе» и «Сочи». Причем ростовчане в свое время просили сочинцев о переносе матча из-за вспышки в своей команде, но получили отказ и вынуждены были выставить на игру своих юных кадетов, проигравших Кокорину и компании со счетом 1:10.