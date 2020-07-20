Из старых зернистых роликов получились видео современного качества.

Специалист по реставрации старых фотографий и фильмов под ником DutchSteamMachine улучшил оригинальные фильмы миссий «Аполлон» на Луне, пишет Science Alert.

На своем ютьюб-канале блогер выложил обработанные видео «Аполлон-11» (когда Нил Армстронг впервые ступил на Луну), «Аполлон-15» и «Аполлон-16». Для их улучшения он использовал систему на основе искусственного интеллекта. По словам блогера, она находится в свободном доступе, а ее алгоритмы постоянно дорабатываются. Однако, чтобы пользоваться ею в домашних условиях нужен высокопроизводительный графический процессор. Например, обработка пятиминутного ролика может занять до 20 часов.

DutchSteamMachine разбивал исходные файлы на отдельные кадры формате PNG, вводил их в систему с искусственным интеллектом вместе с имеющейся частотой кадров (1, 6, 12 или 24) и желаемой частотой кадров на выходе (2x, 4x, 8x). Используя алгоритмы, ИИ анализировал движения объектов в двух кадрах и создавал совершенно новые. В результате получилось видео со скоростью 60 кадров в минуту. Также блогер применил цветокоррекцию, так как часто исходные файлы имели синий или оранжевый оттенок, и синхронизировал отснятый материал со звуком. Вот что из этого вышло.

Ролик с перспективой лунного ровера, направляющегося к Станции 4, расположенной на краю кратера:

Посадка «Аполлона-15» в районе каньона Хедли-Рилл:

Американский астронавт Нил Армстронг совершает первые шаги по поверхности Луны. Миссия «Аполлон-11»: