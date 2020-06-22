Пользователь YouTube создал при помощи искусственного интеллекта новую песню Nirvana, сообщает NME.

Пользователь под ником Funk Turkey пояснил, что загрузил в бот тексты группы, чтобы тот создал новую композицию в стиле Nirvana. В результате получился трек Smother.

«Музыку и все вокальные партии я сыграл, записал и свел сам у себя на кухне на блестящем красном дешевом стратокастере при помощи весьма скверного микрофона и старой копии программы ProTools», — говорится в описании к видео.

Для записи барабанов он использовал компьютерные ударные «Superior Drummer 2», за что заранее извинился перед участником группы Дейвом Гролом: «Я знаю, что он ненавидит цифровые барабаны, но это лучшее, что у меня было… Прости, Дейв».

Он также поделился, что ранее похожим образом создавал композиции AC/DC, Metallica и Nickelback.