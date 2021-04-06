Производя стеклотару, с годами работы Стекольный Завод им. Степана Разина выработал множество новых предложений, вариантов оформления стеклянной тары, тем самым подстраиваясь под новые рынки. Стеклотара оптом от компании «ЛАЙКА ГЛАСС» позволит клиенту выбрать тару из огромного ассортимента или же сделать заказ на уникальный дизайн.

Широкий ассортимент на любой вкус

«ЛАЙКА ГЛАСС» в свою очередь имеет большой опыт работы, что в итоге привело к адаптивности в работе с клиентом. Рынки постоянно совершенствуются, появляются новые предложения по дизайну бутылок разных напитков и иногда приходится изобретать что-то новое, проявляя креативность и умение работать со стеклом.

Завод уже выпускает более 23 видов стеклянной тары, для разных напитков, таких как пивная водочная, молочная бутылки. Не обходят стороной и бутылки для воды, соков, вина и прочих напитков. Изюминкой Стекольного Завода им. Степана Разина является её коричневая бутылка, известная невероятным качеством производства.

Основные преимущества работы с ООО «ЛАЙКА ГЛАСС»

Поскольку завод работает по всей России, в каждом регионе зачастую появляются свои особенные требования изготовления бутылок. Предприятие настолько научилось подстраиваться под разные предприятия и типы напитков, что уже скорее всего нет ни одного предложения, с которым «ЛАЙКА ГЛАСС» не смогла бы справиться.

Среди уникальных преимуществ можно выделить следующее:

весь товар сертифицирован;

эксклюзивный дизайн по любому заказу;

бонусы розничным клиентам.

Каждая бутылка, заказанная в компании, приходит к клиенту с сертификатом качества. Это важный момент, потому что даже новые товары, изготовленные на заводе, проходят немедленную сертификацию, даже если был заказан уникальный дизайн.

Эксклюзив считается главной особенностью стекольного завода. Работая со стеклом многие годы, предприятие может взять заказ на любую модель и воплотить желаемое в жизнь. Это позволит клиенту выделиться среди его конкурентов.

Розничные клиенты всегда получают особенные предложения. Частные маленькие пивоварни, которые предлагают уникальные напитки, могут рассчитывать на уникальную тару для них. Во всём есть доля искусства и «ЛАЙКА ГЛАСС» как никто другой понимает это!