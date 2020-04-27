За последние несколько недель искусственный интеллект обнаружил более 400 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 27 апреля.

Ранее, 28 марта газета «Известия» сообщила, что в настоящее время врачи ищут альтернативные способы выявления коронавируса, так как быстрые тест-системы пока распространены недостаточно. Российские ученые предложили использовать для предварительной постановки диагноза рентгеновские снимки легких. Анализировать их будет специально обученная система искусственного интеллекта.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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