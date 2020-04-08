Заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников, исключенный из «Единой России» за «хамское поведение» рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей» о том, что сожалеет о своем поведении в аэропорту Ижевска.

По его словам, туда он летал, чтобы навестить отца. Конфликт в аэропорту начался с того, что при входе в здание, по словам Овсянникова, у него потребовали посадочный талон. Сначала он просто удивился, но после настойчивых и «чрезмерных» требований не сдержался и некорректно высказался, о чем теперь жалеет.

Замминистра отметил, что в конце апреля состоится суд, который установит административное наказание. Также Овсянников отметил, что о решении исключить его из партии «Единая Россия» узнал из СМИ.

8 ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко рассказал, что «Единая Россия» исключила из своих рядов заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.

6 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что осуждают поведение Овсянникова, однако правовую оценку случившемуся будет давать суд.

В этот же день стало известно о скандале в ижевском аэропорту с участием замминистра. Сообщалось, что перед вылетом в Москву ему пришлось несколько раз проходить рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал металлические предметы. После этого на требование сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить бумажный или электронный билет чиновник ответил нецензурными выражениями. На чиновника составили протокол о мелком хулиганстве.

Сам Овсянников сначала отрицал инцидент, потом прислал официальный комментарий, в котором говорилось, что требования службы безопасности — это не что иное, как «перегибание палки», однако он его выполнил.