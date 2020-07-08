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Министр также заявил, что поддерживает предложение спикера правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилы Салеха о формировании коллективных, равноправных органов государственной власти, в которой на основе баланса интересов будут представлены все три исторических района Ливии.

«Я считаю, что это абсолютно разумное предложение», – отметил Лавров.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.

По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.

Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия приняла решение возобновить работу посольства в Ливии.

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