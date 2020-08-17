Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по профилактике коронавируса для школ. Из документа следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом.

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — подчеркивается в рекомендациях.

Перед началом учебного года помещения школ продезинфицируют, количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, в классах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия в школах запретят.

Учеников из разных классов будет запрещено объединять в одну группу продленного дня. Кроме того, за каждым классом планируют закрепить собственный кабинет для занятий, обучение по всем предметам будет проходить «строго» в нем.

Каждое утро на входе в школу будут измерять температуру, учеников и учителей с признаками респираторных заболеваний не пустят в классы. Простуженных детей планируют изолировать до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи.

На входе в школу также появятся дозаторы с антисептиками, в помещениях — приборы для обеззараживания воздуха. Посуду в столовых сначала будут опускать в дезинфицирующий растров и только потом мыть. Сотрудники столовых будут работать в масках и перчатках.

С учетом погодных условий занятия физкультурой советуют проводить на открытом воздухе.

Как сообщал «Рамблер», ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что учебные заведения в России откроются 1 сентября. Он заверил, что обучение будет очным.