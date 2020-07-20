Молодая британка уже сталкивалась с раком груди, а теперь он вернулся и нарисовал конечную точку в ее жизни.

Еще в начале года 25-летняя Бэт Питт-Роше стала замечать странные симптомы. Она думала, что просто простыла, но шло время, а состояние только ухудшалось. У Бэт часто была лихорадка, возникали проблемы с дыханием, беспокоил сильный сухой кашель. Появление этих симптомов совпало с началом эпидемии коронавируса в Великобритании и Бэт решила, что заразилась.

Женщина пошла в больницу, но тест оказался отрицательным. Тогда она решила сдать анализ еще раз, а также проверить общие показатели крови. И тут врачей действительно кое-что насторожило, но это был не коронавирус, а рак. Бэт отправили на дополнительное обследование и выяснилось, что у нее рак груди в последней стадии.

В 2016 году Бэт уже проходила лечение от рака груди. Диагноз ей поставили вскоре после родов и это, как вспоминает Бэт , дало ей силы выдержать лечение и полное удаление обоих молочных желез – врачи сказали, что только так она может обезопасить себя от рецидива. Согласившись на операцию молодая мама думала, что больше не столкнется с раком груди. Но болезнь все равно вернулась и сильно распространилась по организму.

«Мне сказали, что без лечения осталось не больше восьми месяцев. Сложно сказать, что я чувствовала в тот момент, я начала задыхаться», — рассказала Бэт изданию Daily Mail.

Девушка говорит, что хотела бы поверить в чудо – случается, что и пациенты с такими же сложными формами рака, как у нее, внезапно входят в ремиссию, когда врачи уже отказываются продолжать лечение. Бэт намерена бороться до конца, а еще она решила завести собаку, чтобы она помогла мужу и дочке пережить потерю.

«Я понимаю, что у моей жизни теперь есть конечная точка и она ближе, чем хотелось бы. Стараюсь, по мере возможностей, жить на полную катушку и проводить как можно больше времени с семьей», — говорит Бэт.