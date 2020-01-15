Подавляющее большинство (90%) опрошенных россиян, которые ищут работу, считают денежные премии лучшим способом мотивации. Более половины респондентов назвали хорошими стимулами обучение за счет работодателя и социальный пакет, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС. Опрос проводился на сайте HeadHunter с 31 декабря 2019 года по 12 января 2020 года, в нем приняли участие порядка 4 тыс. соискателей.

«Наиболее популярным способом мотивации для соискателей являются денежные премии и бонусы — этот вариант выбрали 90% респондентов. На втором месте — оплата работодателем обучения сотрудника (59%), на третьем — социальный пакет (54%)», — говорится в материалах.

Из результатов исследования следует, что для соискателей в возрасте от 45 лет более значимым является социальный пакет, нежели повышение квалификации за счет работодателя. Если говорить о пожеланиях представителей определенных профессий, то соцпакет бесплатному обучению предпочитают административные сотрудники, работники бухгалтерии, а также таких сфер, как закупки, безопасность, продажи.

Как отметили 65% респондентов, обязательным пунктом соцпакета должен быть полис ДМС. Кроме того, 42% опрошенных считают, что в соцпакет должна входить оплата проезда до работы, 41% участников опроса выступает за компенсацию затрат на питание. Также соискатели выразили мнение, что социальный пакет должен включать абонементы в спортзал, оплату мобильной связи, путевки на отдых для сотрудников и их семей и предоставление жилья иногородним работникам.

Согласно итогам исследования, почти половина работающих соискателей получает денежные премии и бонусы. При этом 30% опрошенных из этой группы не имеют каких-либо финансовых поощрений, а соцпакет есть лишь у 23% работающих респондентов. Большинство работающих соискателей (84%), указавших, что они обеспечены соцпакетом, отметили, что в него входит полис ДМС. Трети работающих участников опроса компании оплачивают мобильную связь и еще трети компенсируют затраты на питание.

Большинство работающих соискателей признались, что получают наказания за плохо сделанную работу: 50% респондентов рискуют получить штраф и лишиться премии, 59% опрошенных уточнили, что руководство может сделать им устное замечание. 13% участников исследования сообщили, что у них на работе вообще нет наказаний.

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