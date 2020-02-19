Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты. Об этом 19 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции Андрей Исаев.

«Да, действительно, такое решение принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ», — сказал он.

По его словам, Баталина перейдет на работу в правительство «в самое ближайшее время».

Ольга Баталина родилась 8 ноября 1975 года. Избиралась в Госдуму в 2011 и 2016 годах. Она является членом думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также заместителем секретаря генерального совета «Единой России».

Ранее 7 февраля стало известно, что бывший зампредседателя правительства России Алексей Гордеев получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика, который переходит на пост советника председателя нижней палаты парламента.