Глава МИД Ирландии Саймон Ковени выразил обеспокоенность происходящими в Белоруссии событиями и заявил, что Ирландия не признает результаты состоявшихся в этой стране президентских выборов.

«Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Белоруссии событиями и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после президентских выборов, прошедших с нарушениями», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте ирландского МИД.

«Результаты (выборов) не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов», — указал Ковени.

«Ирландия не считает результаты выборов истинным отражением демократической воли белорусского народа», — подчеркнул глава МИД Ирландии.

«Крайне необходимо, чтобы мы сотрудничали с международным сообществом с целью обеспечить уважение прав и демократической воли народа. Только Белоруссия и ее народ должны определять свое будущее», — добавил Ковени.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протестов.