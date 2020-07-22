Житель Ирландии выиграл в лотерею EuroMillions более 49 миллионов евро, сообщается в Twitter национальной лотереи страны.

«Удачливый игрок EuroMillions выиграл сегодня невероятный джекпот в 49 564 586 евро. Это шестой по величине джекпот, когда-либо выигранный в Ирландии», — говорится в сообщении.

Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.