В Иркутской области сотрудники полиции предотвратили распространение фейков о коронаиврусев социальной сети «ВКонтакте» 20-летней студенткой. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

«В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление так называемых фейков, в одном из чатов социальной сети «ВКонтакте» обнаружено аудиосообщение о том, что количество зараженных граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек. В ходе проверки установлено, что автором сообщения является 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и принесла извинения перед пользователям сети Интернет», ― говорится в сообщении.

В настоящее время проводится административное расследование. Было возбуждено дело по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»). Девушке грозит штраф до 100 тыс. рублей.

На протяжении последних нескольких недель Роскомнадзор (РКН), Следственный комитет (СК) и Генпрокуратура России активно разоблачают и пресекают случаи распространения фейковой информации. В частности, РКН уже потребовал от нескольких СМИ и социальных сетей удалить ложные сведения о коронавирусе, и эти запросы частично были исполнены.

В СК, чтобы успешнее бороться с фейками, создали отдельную группу, которая сконцентрировала свои силы на выявлении подобных фактов. Аналогичную работу уже на регулярной основе ведет и Генеральная прокуратура России. В стране зафиксировано уже несколько эпизодов, когда люди получили наказание за распространение фейков о коронавирусе: в Амурской области и Республике Татарстан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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