Иркутская область вернула в федеральный бюджет деньги, выделенные на возведение 17 объектов в зоне паводка, так как строители не успели их освоить. Об этом 22 января заявил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев.

«Мы федеральные деньги не можем освоить, в прошлом году по 17 объектам в зоне ЧС, на которые деньги дали, вернули в федеральный бюджет. Пришлось перезаключить соглашение, дать гарантийные обязательства, что мы введем (эти объекты) в 2020 году», — приводит его слова ТАСС.

Кобзев отметил, что некоторые местные строительные компании, работающие в зоне наводнения, не соблюдают сроки и в целом неактивно берутся за проекты в пострадавших районах. Возможно, из-за нехватки мощностей.

В 2020 году в зоне паводка планируется построить и восстановить 168 социально значимых объектов. В случае если местные компании продолжат работать в том же духе, власти будут привлекать фирмы из других регионов, подчеркнул Кобзев.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Из-за стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.

Тысячи людей остались без жилья, без электричества. По последним данным, число пострадавших, которые приобрели новое жилье, достигло 4481 человека. 27 июня на территории региона был введен режим ЧС. Позже наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

12 декабря Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко и назначил Кобзева временно исполняющим обязанности.

По предварительной информации, поводом для ухода Левченко стало неисполнение чиновником обязательств по восстановлению районов, пострадавших от масштабного наводнения. Кроме того, регион последние полгода сотрясали коррупционные скандалы. Еще одной причиной отставки Левченко, как выяснили «Известия», могло быть невыполнение поручений президента по сохранению озера Байкал.

16 декабря Кобзев заявил, что последствия паводков будут окончательно ликвидированы к 1 сентября 2022 года.