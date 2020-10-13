Будущая мама Ирина Пингвинова призналась подписчикам, что чувствует себя подавленной и вялой, ей ничего не хочется делать. Девушка не знает, как бороться со своим состоянием, как вернуть себе былую активность и жизнерадостность.



Ирина рассказала подписчикам, что ей с трудом даются даже обычные домашние дела. Вместе с Дмитрием Чайковым она занята хлопотами, посвященными предстоящему рождению ребенка, но сил у неё ни на что практически нет. Ира считает, что столкнулась с таким состоянием, как «предродовая депрессия». Раньше девушка вела довольно позитивный и активный образ жизни, а сейчас ей ничего не хочется.



Стоит напомнить, что совсем скоро участница станет мамой впервые. Ирина с Дмитрием Чайковым ждут рождения своей дочери. Кстати, Дмитрий признался, что стал более трепетно относиться к возлюбленной после того, как узнал, что она беременна девочкой. Сейчас пара занята поиском съемной квартиры на время своего декретного отпуска и подготовкой к предстоящим родам, поэтому Ира хочет побыстрее избавиться от состояния возникшей апатии.