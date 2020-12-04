Президента Пушкинского музея Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Она пожелала быть захороненной рядом с мужем и матерью.

По данным ТАСС, Антонова была кремирована. Накануне прощание с Ириной Антоновой состоялось в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса.

Народный артист РФ Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы» исполнили музыкальное посвящение памяти Антоновой — произведения Генделя, Моцарта и Марчелло.

Ирина Антонова скончалась 30 ноября после заражения коронавирусом. Ей было 98 лет.

Актер Евгений Миронов рассказал, что Ирина Антонова научила его не только «правильно видеть» искусство, но и жизни, сообщает РИА ФАН.