СПОРТ

Ирина Винер-Усманова – о секретах мастерства, победах подопечных и планах на будущее. ЭКСКЛЮЗИВ

12:58 22/01/2020

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В следующие четыре года Россия не сможет участвовать в Олимпиадах и в чемпионатах мира. Кроме того, страна не сможет принимать крупные международные турниры. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова в эксклюзивном интервью программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР» рассказала, почему это решение не справедливо и чем оно чревато для отечественных спортсменов.



