Трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Ирина Роднина прокомментировала отказ фигуристки Алины Загитовой от участия в контрольных прокатах национальной сборной в связи с участием в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей. Она назвала целесообразным вариант с исключением Загитовой из сборной.

«Раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например, — заявила Роднина в интервью «Спорт-Экспресс». — Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере — к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять».

По мнению Родниной, Загитова имеет право на такое решение, поскольку она «совершеннолетний взрослый человек».

«Ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она уже спортсмен-профессионал и этим зарабатывает. Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сотен человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться, при этом получать гонорар. Но сказать честно — была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой», — отметила Роднина.

При этом бывшая фигуристка не считает, что поступки Загитовой, которая недавно поступила на журфак в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), означают скорое завершение спортивной карьеры.

«У нас были случаи, когда люди отсутствовали по два сезона. Липницкая, Сотникова, тот же Плющенко. Загитова далеко не уникальная. Любой спортсмен сборной России имеет индивидуальный график, на него влияет здоровье и множество факторов, в том числе шоу», — отметила трехкратная олимпийская чемпионка.

Алина Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, незадолго до чемпионата страны, однако позже возобновила активные тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.