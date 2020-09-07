Ирина Пингвинова призналась, что начала чувствовать дискомфорт из-за набранных за беременность килограммов.

28 неделька.🤰🏻

Поправилась за всю беременность примерно на 16 килограмм:)

Уже становится тяжеловато, неужели это была правда, когда мне говорили, что самый кайф-это 2 триместр))

Ну ничего, это того стоит, вчера удалось разглядеть личико малышки, там такая сладенькая девочка))) А ночью она мне приснилась, моя звёздочка 💫 уже вот-вот начнётся подготовка к ее появлению, впереди покупки кроватки, коляски, одежды, сумку в роддом и многое другое😍

Стараюсь сейчас абстрагироваться от напряженной обстановки в доме ссл, ведь у нас новые правила- нужно раз в месяц проститься с одной из пар. Придётся голосовать против тех, к кому хорошо отношусь. Уже глаз дёргается от этих обсуждений 🥵

Что думаете по этому поводу?