Ирина Пингвинова пожаловалась на чувство потерянности и беспомощности перед родами.

Ира Пингвинова пожаловалась в своём микроблоге на сильнейшую апатию. Девушка допускает, что отсутствие сил и желаний связано с предродовой депрессией, которая часто встречается у будущих мамочек.

«Видимо, всё дело в самой подготовке к родам. Чувство потерянности и беспомощности. Что я ничего не могу. Толком ничего и нет. В первую очередь нам надо было найти квартиру и определиться с роддомом, не говоря уже о крупных покупках. Ещё всё идёт не по плану, партнёрские роды теперь под вопросом из-за ситуации в стране», – пишет Ирина.

Кроме того, ребята до сих пор не нашли квартиру, в которой они проведут несколько декретных месяцев.

«Поиски съёмной квартиры, которая подойдёт и мне, и ему, доставляет вообще множество расстройств. Я стараюсь соблюдать спокойствие, но чувствую, что меня всё начинает напрягать».

Физические неудобства, связанные с беременностью, омрачают и без того депрессивное состояние Пингвиновой.

«Живот стал большой, поэтому трудновато сейчас, всё лень, нет энергии. Появляется ощущение, что после родов будет так же. Но многие переубеждают, что эта депрессия временная и скоро всё будет нормально», – поделилась девушка со своими подписчиками.