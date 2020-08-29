Ирина Пингвинова надеется, что переезд в дом ССЛ поможет им с Дмитрием Чайковым наладить отношения.

Мы теперь в ССЛ!

Вы знаете, в последнее время в наших отношениях были некие трудности, сейчас мы налаживаем наше общение, больше не хочется ссор, хочется спокойной жизни, понимания, любви и заботы, хочется построить настоящую семью.

Многие уже знаю, что нас перевели на другое шоу, где устоявшиеся пары и больше верных советов! Возможно, это даже хорошо, хоть я и привыкла именно к дому 2. Посмотрим как будет тут, в «дом 2-спаси свою любовь!», всё, что не делается-все к лучшему!

Смотрите нас по-будням в 01:00!

Как думаете, что для нас лучше? Дом 2 или ССЛ?