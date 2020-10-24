Ирина Пингвинова показала их с Дмитрием Чайковым новую квартиру.

Ещё до конца не обустроились, но нам тут очень нравится. Пока что всё стоит в таком виде, жду гримёрное зеркало, потому что мне нужно место, где я буду наводить марафет. У нас есть посудомоечная машина, но мы ею совсем не пользуемся. Кстати, у нас нет кабельного телевизора, как это установить, мы не знаем, так что фильмы и остальное смотрим по Интернету.

Здесь детские вещи, но мы их не разобрали, их класть некуда, скоро у нас будет комод. Пока что решили снять такую квартиру, чтобы для всех было место, к тому же скоро приедут родители. Мы довольны!