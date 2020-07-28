В настоящее время Ирина находится на 22-ой недели беременности. Девушка всегда отличалась прекрасными внешними данными, стройностью и даже немного худобой. При росте 173 см Ирина весила чуть меньше пятидесяти килограммов. Но сейчас многие зрители и поклонники участницы проекта обратили внимание на сильно округлившуюся фигуру Иры. Оказывается, за относительно небольшой срок беременности Пингвинова уже успела набрать одиннадцать лишних килограмм!



Со своими подписчиками Ирина поделилась, что всю свою жизнь она никогда не следила ни за питанием, ни за своим весом. Девушке повезло с генетикой, она может есть и не толстеть. В первые недели беременности Пингвинову мучил сильный токсикоз, из-за чего она очень переживала. Заставляя себя кушать, девушка не заметила, как у неё появился сильный аппетит. Токсикоз испарился, а дикий голод стал ещё более необузданным. Итак, сейчас Ирина весит 61,5 кг.



Пингвинова рассказала, что вовсе не комплексует и не переживает из-за набранных килограмм. Она прекрасно себя чувствует и любуется своими очаровательными щёчками. Пока что Ирина хочется наслаждаться своим состоянием и ни в чём себе не отказывать.