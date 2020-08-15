Ирина Пингвинова рассказала о том, что в Москву она вернётся без Дмитрия Чайкова.

Решили, что по прилёте в Москву уйдём в раздельный отпуск, где каждый подумает и всё взвесит.

Я очень хочу быть счастливой и делать счастливым своего мужчину.

Если он всё поймёт и осознает, думаю, он сможет всё исправить.

Хочу чувствовать крепкое мужское плечо. Либо я счастлива со своим мужчиной, либо зачем мне быть с ним. Не хочу обманывать себя и ребёнка… Только время всё покажет.

Я отпустила ситуацию, не унываю, наслаждаюсь беременностью и чувствую лёгкость.