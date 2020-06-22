Последнюю неделю хозяйкой Острова Любви была Ирина Пингвинова. По традиции девушка развлекала коллектив островитян, выдумывая им конкурсы, а в качестве приза распоряжалась тем, что пообещал ей ведущий Антон Беккужев.



Так, Ира устроила конкурс, в котором женская половина участников соревновалась с мужской. Выигрышем должна была стать шикарная вечеринка. Но, когда девушки Сейшел победили парней, Антон в качестве приза предложил им отправиться на соседний остров, где им заказали бы пиццу.



Из-за такого обмана Беккужева Пингвинова просто разревелась, ведь она думала, что ведущий выполнит свое обещание, устроив им крутой девичник, но пицца на соседнем острове ее совсем не прельстила. Девушка была уверена, что приз будет более роскошным, как, к примеру, путешествие на яхте, которое ведущий дарил Юлии Белой и Евгению Ромашову, чтобы те помирились.