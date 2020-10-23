Ирина Пингвинова рассказала, что беременность помогла ей найти гармонию с собой.

Осталось совсем немного😊

Время летит очень быстро и остался месяц до появления нашей дочки☺

Я безумно счастлива, что буду мамой, ведь именно с беременностью я обрела некую гармонию и свой смысл! Раньше я не могла найти себя, занималась неким «саморазрушением». А сейчас я понимаю, что именно с беременностью, я стала собой и обрела смысл жизни)

Я понимаю, что многое мне только предстоит познать, т.к опыта у меня мало))) Но я готова!Ведь хочется быть самой лучшей мамой для своего ребёнка и самой лучшей и любимой женой для своего мужчины! Поэтому, набираемся опыта👍🏻

И могу сказать, что предстоящие хлопоты, меня особо не пугают, а наоборот, мне очень все сейчас интересно!🤍

Как вы проводили последний месяц беременности?)

Мы потихоньку докупаем все, подготавливаемся к появлению дочурки👧🏻