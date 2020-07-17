Ирина Пингвинова старательно скрывала от общественности точный срок своей беременности. На конкурсе «Самое красивое тело» ей все-таки пришлось показать свои округлившиеся формы, тогда же и стало известно, что у нее будет мальчик. Однако касательно того, на каком месяце беременности она сейчас находится, Ирина хранила тайну. И вот, наконец, девушка решила открыть все карты.



Ирина рассказала, что сейчас она на 21-ой акушерской неделе и уже вовсю чувствует толчки своего малыша. Девушка рассказала, что она и ее кроха переживают заметные изменения, активно растут и меняются, а также поблагодарила всех, кто искренне радуется за них.



Согласно стандартных расчетам, уже в конце ноября Пингвинова и Чайков впервые станут родителями. Однако доктора пока что не пришли к согласию относительно предварительной даты родов Ирины. Будущая мать рассказала, что наблюдалась у двух врачей, один из которых был с Сейшельских островов, а второй – из России, и предполагаемые даты родов были названы ими с разницей в одну неделю.