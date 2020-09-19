Ирина Пингвинова поведала, что будет голосовать против Задойновых.

У нас номинированы три пары: Задойновы, Капаклы, Иванченко. Изначально мы думали голосовать против Иванченко, но Задойновы для нас открылись с другой стороны. Мы увидели как они всех осуждают, пытаются быть хорошими, но за спиной говорят некрасивые вещи. Да и вообще, от них чувствуется плохая энергетика. У ребят есть на всё оправдание и отговорки, что для меня является странным. Поэтому наш выбор пока что падает на Задойновых, но возможно наше решение изменится.