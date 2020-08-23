Ирина Пингвинова рассказала о том, как она проводит свой отпуск без Дмитрия Чайкова.

Отпуск без него.

Безусловно я рада оказаться наконец-то в любимом мегаполисе после полугода прибывания на острове.🍌

Привычная любимая еда, медицина, шоппинг, близкие.

Но без любимого человека, сложно. Первые дни было ужасное ощущение какого-то одиночества. Я в прекрасном положении и прогуливаюсь без мужчины, встречая знакомых., в эти моменты я понимала, расстояние даётся мне тяжело, я не хочу так. Вскоре я, начала привыкать, сейчас ощущаю себя хорошо, уже нет особых переживаний. Но тёплых романтических отношений, мне не хватает)

-что сейчас между нами?)

Мы стали ежедневно общаться, скидываю ему видео с узи, рассказываем друг-другу как провели день. Сейчас он все таки постарается приехать пораньше, чтобы провести хотя бы 2 дня вместе, значит возможно он понял меня., надеюсь так и будет и мы сможем нормально поговорить. Ждём 👍🏻