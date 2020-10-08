Ирина Пингвинова рассказала о том, что они с Дмитрием Чайковым заняты поисками съёмной квартиры.

Сегодня мы ездили смотреть квартиры в аренду, ведь совсем скоро мы уйдем в декрет👧🏻.

Честно, я не ожидала, что это будет так сложно! Везде есть свои нюансы, где-то слишком дорого, где-то комиссия очень высокая или нормальная цена, но очень плохой ремонт.

Я никогда не снимала квартиру, жила с семьей.

А сейчас все это мне предстоит. К тому же нужно совершить много покупок.

Пришли к выводу, что будем смотреть квартиры немного дальше от Москвы.

Надеюсь, мы сможем найти достойный вариант и потихоньку переезжать на съёмное жильё, и подготавливаться к рождению дочки🧚‍♀.

А также, я верю, что когда-нибудь мы обзаведёмся собственным светлым гнёздышком и всех этих заморочек не будет, ведь это такое счастье💪

Много у меня тех, кто снимает? Или имеет своё?