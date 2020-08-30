Ирина Пингвинова поведала, что их отношения с Дмитрием Чайковым налаживаются.

Лёд тронулся. Кажется, будущие родители потихоньку начали налаживать свои отношения. Пока Дима на родине, Ира обустраивает уют на Поляне.

«Мы созваниваемся и списываемся каждый день. Наши отношения налаживаются, мы понимаем, что нужно правильно выстраивать семью. Думаю, что за полгода на Острове мы поднадоели друг другу. Когда он прилетит, мы обязательно сядем и серьёзно поговорим», – призналась Ира в беседе.

Как считаешь, помирятся ребята и дойдут ли до свадьбы?