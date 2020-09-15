Ирина Пингвинова осудила Анастасию Паршину за курение во время беременности.

ПИНГВИНОВА ОСУДИЛА ПАРШИНУ ЗА ЕЁ ПОВЕДЕНИЕ

Беременная Ира Пингвинова осудила Паршину за её поведение.

«Наверное, у Насти просто не проснулись ещё материнские инстинкты, и она не понимает, что она делает. Я не люблю осуждать людей, но когда я узнаю, что беременная девушка курит, – это вызывает у меня негатив. Отговорка, что резко бросать – вредно. Надеюсь, что скоро она всё осознает и бросит все пагубные привычки», – прокомментировала ситуацию Пингвинова.

А ты осуждаешь Настю или понимаешь?