Ирина Пингвинова заверила поклонников своей пары, что они с Дмитрием Чайковым обязательно поженятся.

Брак – не показатель любви. 🤷‍♀

Показатель любви –это то, что мы живем без оскорблений, мы уважаем друг друга и ценим, мы меняемся в лучшую сторону ради нашего будущего, мы радуемся каждому пиночку нашей дочки, мы засыпаем в обнимку, смотрим фильмы под вкусняшки и строим планы на будущее. Мы не расстаёмся и не говорим обидных слов при маленьких ссорах, мы прошли через это и сейчас мы должны быть примером для нашего ребёнка!

-Вот, что для меня показатель!

А не бежать ставить штамп потому что надо!

Или потому что должно быть все постепенно.

Я уверена, ребёнку вообще без разницы на наш штамп, главное-она сейчас чувствует тепло папиных и маминых рук! И знает, что мы уже ее любим и ждём.

Мы не говорим, что свадьбы не будет, нет! Мы очень хотим сыграть нашу свадьбу, но не так, как хочет общество, не бежать в загс будто мы опаздываем на уходящий поезд) У нас все впереди🤫

Через несколько месяцев после рождения дочурки, мы подадим заявление, сделаем так, как хотим мы🙌🏻🤍

Не стоит делать одолжение обществу🤭😊

Я уверена, у каждого из Вас, есть знакомые, которые живут счастливо и без штампа. Ведь так?)

Но повторюсь-у нас будет свадьба, как только будет возможность🤫👍🏻