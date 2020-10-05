Ирина Пингвинова рассказала, что они с Дмитрием Чайковым хотят вместе пойти на курсы для будущих мам.

Совсем скоро Ира и Дима впервые станут родителями. В беседе будущая мама призналась, что хотела бы обогатить свои знания по уходу за малышом до его рождения.

«Было бы здорово нам вместе с Димой пройти какие-то курсы по подготовке к родам, по уходу за дочкой. Мне кажется, это очень здорово, когда двое молодых родителей готовятся к встрече с ребёнком», – призналась Ира.

Девушка призналась, что не переживает из-за предстоящих родов.

«Думаю, что материнские инстинкты меня не подведут, всё приходит с опытом, у всех когда-то был первый ребёнок. Мы всему научимся, со всем справимся, тем более что у меня есть опыт с новорождёнными благодаря моим племянникам», – рассказала участница.

Имя для малышки родители пока не выбрали, но рожать пойдут вместе.