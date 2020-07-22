Ирина Пингвинова объяснила причину своей последней истерики.

Добавляют нарезки с моей истерикой😅, пишут какая я не такая!

Знаете как начался тот день?

Мы с Димой все утро смеялись, шутили, игрались. И тут бац- наша тема. Мы не понимаем где накосячили. И давай нам внушать, что у нас проблемы! Мол я обиделась, что Дима не пошёл со мной кровь сдавать! Такой бред! Хотя мне на это вообще пофиг! И обид никаких не было! Потом после лобного меня позвали на новую виллу, чай так скажем попить. И пошли допросы о несуществующих проблемах. И меня прорвало!

Я всю беременность нахожусь на острове, где ничего нет! Нет еды нормальной, нет нормальной медицины, улететь одной мне не разрешили, развлечений нет, цены тут в 3 раза выше московских, я меняюсь в объёмах и хочу нормально выглядеть, но тут нет такой возможности! Каждое утро в 9:30 мы встаём и сидим 1-1,5 часа на лобном на жаре в +30. Видим одни и те же лица уже пол года почти. Спрашиваете, когда свадьбу сыграем? А мы тоже хотели бы знать, давно бы уже поженились если бы не остров! А сейчас мне уже с каждой неделей становиться тяжелее. Поэтому мы просрали этот момент!

Это моя первая беременность, дом за 7000 км! И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧТО ЖЕ Я ЗАПЛАКАЛА? Вы там все такие беременные-героини, вагоны разгружали и не плакали, мужику мозг не пилили! А у нас на проекте все беременные-неадекватные!Вот Вы настоящий пример! Бедный Димка то! Прям влип!!! -как бесят такие люди, которые смотрят поверхностно, у себя покопайтесь, может что нового узнаёте о себе и своём мужике! Знаем мы таких! Осуждают, а у самих жопа полная в личной жизни и вообще!🧶