Беременная Ирина Пингвинова считает, что появление сына в жизни супругов Оганесян сильно изменило Александру Черно. Девушка уверена, что материнство сказалось положительным образом на характере Саши.



Стоит напомнить, что в последнее время Ира сильно сблизилась с молодой мамочкой. Пока супруги Оганесян заняты или куда-то уходят, Пингвинова с удовольствием сидит с малышом Стефаном. Многие зрители уверены, что делает беременная девушка это для того, чтобы в нужный момент заручиться поддержкой Александры и Иосифа. Только очень сложно поверить в то, что Саша станет помогать Ирине при необходимости.



При этом Пингвинова жалуется, что ей очень сложно и дискомфортно находиться среди спасателей любви. У многих зрителей и подписчиков похвала Ирины по отношению к изменившейся Саше Черно вызывает настороженность. Вполне возможно, что беременная Ирина надеется, что после рождения ребёнка её возлюбленный Дмитрий Чайков станет вести себя так же, как Иосиф Оганесян, проявляя заботу и любовь к своей супруге и их первенцу.