Ирина Пингвинова пожаловалась своим поклонникам на апатию и лень, которые стали её всё чаще одолевать.

Предродовая депрессия..

Я выпала из соц.сетей.

Мне так нравился мой мир в моем аккаунте, где я старалась записывать вам сторисы, рассказывать все. Но сейчас, мне ничего не хочется.

Видимо все дело в самой подготовке к родам. Чувство потерянности и беспомощности. Что я ничего не могу. Толком ничего и нет.

•В первую очередь нам надо было найти квартиру и определиться с роддомом, не говоря уже о крупных покупках.

•Ещё все идёт не по-плану, партнёрские роды теперь под вопросом из-за ситуации в стране.

•Поиски съёмной квартиры которая подойдёт и мне и ему доставляет вообще множество расстройств. Я стараюсь соблюдать спокойствие, но чувствую, что меня все начинает напрягать.

•Также и физически сейчас уже не легко. Живот стал большой, поэтому трудновато сейчас,все лень, нет энергии! и появляется ощущение, что после родов будет также..но многие переубеждают, что эта депрессия временная и скоро все будет нормально.

Единственное счастье, это ее дискотеки в моем животике, испытываю радость от мысли, что скоро встречусь с нашей маленькой! Лишь бы все успеть, хочу чтобы было все идеально к ее появлению🙏

Да, депрессивный вышел пост, это то, что сейчас в голове. А время уже 01:56..

У вас тоже так было, или со мной что-то не так?.