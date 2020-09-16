Ирина Пингвинова не понимает, почему некоторые фолловеры позволяют себе нелестно высказываться о чужой внешности.

МОЯ ВНЕШНОСТЬ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ.

Я всегда считала, что я симпатичная девочка и у меня не было комплексов. Также я оценивала и других девушек, в основном, я замечала только плюсы во внешности и считаю до сих пор, что нет не красивых девушек! Есть те, кто себя не любит и не видит эту красоту!Те, кому внушили, что их особенности-это уродство!

Придя на дом 2, по участникам начинают проходиться вдоль и поперёк в интернете. Сейчас я редко вижу гневные сообщения, где мне пишут про мою внешность что-то плохое. Но раньше, пытались часто меня задеть.

Самое основное было:

🟣«Сделай ринопластику, что у тебя с носом?»- я лично до сих пор не понимаю, у меня совершенно обычный нос😁

🟣«Кривозубая, лучше не улыбайся»- это вообще распространённый хейт в мою сторону, но до проекта, я вообще не замечала особо какие-либо проблемы. Но потом решила начать это исправлять, откладывала и продолжаю откладывать нужную сумму, ведь создать улыбку мечты стоит больших денег в нашем городе. Поэтому да, после родов я исправлю свою улыбку, сначала будет лечение, удаление зубов мудрости, носка брекетов (наверное года 2 точно), а дальше реставрация зубов, возможно Виниры.

Были и другие замечания от «идеальных людей», но терять свою индивидуальность, мне пока не очень хочется. Главное-нравится самой себе, любить себя. Тогда, все твои «минусы» будут просто незаметны для других.

Я никогда ничего не вкалывала и не переделывала, считаю, что для всего есть своё время👌

А что Вы в себе изменили бы?