Ирина Пингвинова стала переживать из-за того, сколько ещё нужно всего сделать перед родами.

Размер-как ДЫНЬКА😛

А к нам приближается самый долгожданный и важный день в нашей жизни.

Моя малютка уже весит больше 2-х кг!😛🤘

Не могу сказать, что сейчас мне легко, но я не жалуюсь!) Скорее наслаждаюсь всем, пытаюсь запомнить эти необычные ощущения,

ее толчки🦶🏻👧🏻😻

Но кроме всех приятных и не очень приятных физических ощущений, появились и головные заморочки!

Я очень растерянна и потеряна, нужно столько всего приобрести😱

Пока есть только сумка в роддом.

Осталось: кроватка, текстиль/матрас, коляска+автокресло, пеленальный комод, конверт на выписку, одежда для новорожденного и для меня (в роддом халат, ночнушка, одежда для ГВ). Также, разные принадлежности для малыша и меня (нужно еще понять какие)😆🤷‍♀

Пеленки-распашонки, для купания, подобрать памперсы, соски… просто капец🙈

что ещё?

И одно из главного-снять нормальную квартиру, по нормальной цене.

К появлению нашей звёздочки, все должно быть идеально. Я начинаю переживать, ведь нужно все успеть..🤯❤