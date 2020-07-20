Ирина Пингвинова рассказала, почему она не покинула Остров Любви.

Почему я не улетела?часть 2/2⠀

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Да, действительно появился шанс улететь, девочки с яхты сразу воспользовались этой возможностью и добирались до дома двое суток! ⠀

Ребят, в положение я не стала рисковать и совершать столько перелетов и пересадок! Да, если бы это был единственный шанс улететь, может я бы что-то придумала, НО… это не последний самолёт, как сказали девочки и до февраля тут никто сидеть не будет 😅⠀

На островах есть возможность улететь таким же маршрутом, как и девочки- даже сейчас, но мы все ждём август. ⠀

В начале августа должны появиться нормальные билеты Сейшелы-Дубай-Москва. Поэтому мы не устраиваем панику и ждём. Надеюсь, что скоро прилетим на родину❤⠀

Вот я и ответила всем на Ваш вопрос. Надеюсь все понимают, что я не враг самой себе и конечно каждый день проверяю всю информацию в интернете. Уже давно придумала, что буду делать и кушать первым делом по прилёту🥰✈⠀

Осталось придумать как скоротать время до полёта? Есть идеи?🤔