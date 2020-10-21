Вчера беременная Ирина Пингвинова сообщила своим поклонникам, что они с Дмитрием Чайковым покинули поляну.

Мы уходим🤍

Вот-вот и мы скажем эти слова! Ведь мы скоро уходим в декретный отпуск!

•мы уже сняли красивую и светлую квартиру, в которую едем прямо сейчас, чтобы перевезти наши вещички🙏

•выбрали роддом в котором познакомимся с нашей крошкой!

•купили половину того, что будет нужно для крохи.

Скоро уже будут наши проводы в декрет, но мы всё равно частенько будем приезжать на поляну, ведь мы ещё не приняли участие в конкурсе и это только предстоит нам)) Надеюсь буду полна сил и смогу принять участие🤞

В любом случае, мы пропадаем из эфиров, но я буду стараться делиться с Вами всем тут! Буду рассказывать, как протекает беременность, делать обзоры покупок, рецептов, а вскоре рассказывать уже и про нашу дочурку👏☺

Следите за новостями🤗