Ирине Пингвиновой и Дмитрию Чайкову катастрофически не везет с конкурсами на проекте «Дом-2». Когда был шанс выиграть свадьбу на миллион, молодые влюбленные были на Сейшелах, сейчас же под вопросом участие девушки в конкурсе «Человек года», ведь в ноябре она должна родить. Ирина сказала, что очень надеется принять участие и побороться за главный приз, но, если будет слишком трудно, она будет вынуждена сойти с дистанции.



По словам Пингвиновой, она надеется успешно пройти первый этап ещё до родов. После рождения малышки девушка собирается посещать шоу хотя бы по воскресеньям, но она не уверена, что будет получаться. Ирина также посетовала, что им с Димой не удалось выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион», хотя на победу были все шансы, поэтому особенно сильно она хочет участвовать в «Человеке года».



Ирина понимает, что её будут редко показывать в эфирах, так как она будет в декрете, поэтому шансов выиграть у неё не так много. Хотя девушка рассчитывает, что за неё все равно будут голосовать зрители.