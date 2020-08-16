Ирина Пингвинова попыталась оправдать Дмитрия Чайкова, улетевшего на родину и оставившего её одну.

Наконец-то мы дома🙌🏻⠀

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Наш путь до Москвы длился больше суток! Мы все выдержали и оказались дома! ⠀

Когда ты живешь полгода без цивилизации, то все кажется какой-то сказкой!⠀

Летели мы маршрутом Сейшелы-Дубай-Питер-Москва. ⠀

Но!..прилетела я без Димы.. в аэропорту в Дубай, он улетел в Беларусь, прощались, как в лучших фильмах про любовь😁⠀

Несмотря на то, что у нас на днях произошла крупная ссора, на душе было тяжело, что мы разлучаемся вот так…, так ещё и уехал в Беларусь, где такая ситуация.. я его понимаю, ему надо побыть с семьей. Я уверена, что это время пойдёт во благо нам.⠀

Я уже заходила на поляну, но там мне пока очень некомфортно, все новенькие, все новое. И поэтому в ночь, я поехала домой, увиделась с Мамой, которая очень переживала, что мы так далеко, теперь все будет хорошо. Я безумно рада, до сих пор не верю! ⠀

Следите за историями, буду делиться всем🙏❤