Ирина Пингвинова высказала своё мнение о вредных привычках, которые могут навредить будущему ребёнку.

Вредные привычки.

Долго думала, писать своё мнение насчёт курения или нет. Но больше не хочу молчать.

Многие так радуются своему особому положению, что видимо забывают про старые вредные привычки!

Слышали про эту отговорку?- «врачи не советуют сразу бросать»- а ну тогда ладно! Пусть малыш тоже с тобой затянется сижкой! Вредно ж сразу бросать!

«Процесс отказа от курения действительно может сопровождаться стрессом и дискомфортом, но это всё равно лучше, чем продолжать курить. Именно сигареты могут спровоцировать отслойку плаценты, кровотечение. Ребенок в это время страдает от острого кислородного голодания, что ведет к патологии развития его внутренних органов, в том числе головного мозга.»

А Вы знаете, что во время выкуривания сигареты, сердце у ребёнка начинает биться чаще?

Раз на раз не приходится ! И своё «хочу покурить» можно засунуть на время в одно место. Можно и потерпеть на время беременности и ГВ.

Кто-то скажет: «моя знакомая курила и родила здорового». Во- первых не факт, что сигареты никак не повлияли на развитие ребёнка и т.д, а во- вторых-Вы действительно хотите проверить, повезет Вам, как знакомой, или нет?

Я желаю всем, здоровых и счастливых деток! Начинайте заботиться о крохе с первых недель, ведь именно тогда, начинают формироваться жизненно-важные органы.❤

P.S. Пост относиться именно к беременным или кто на ГВ. Про остальных-это дело каждого и я ничего против не имею.