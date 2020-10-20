Участница рассказала о юридических вопросах, которые ей придется решать в ближайшее время. Так, с Дмитрием Чайковым Ирина Пингвинова так и не успела расписаться до рождения малышки, поэтому ей необходимо подумать о том, как мужчине стать официальным отцом их родной дочери.



Не смогли влюбленные зарегистрировать свой брак по причине нахождения на Сейшелах. Когда они вернулись на родину, Ирина отказалась играть свадьбу с большим животом. Стоит напомнить, что уже в середине ноября она станет мамой. Многие подписчики стали пугать девушку, что Дмитрию придётся доказывать, что именно он отец их ребенка, возможно, даже нужно будет оформлять документы об удочерении. Пингвинова поспешила уточнить информацию в интернете.



Оказывается, после родов Ирине должны дать бланк, в который она сама впишет имя и фамилию любимого, что и установит его отцовство. Также девушка добавила, что вовсе не переживает, что любимый может от неё отказаться, ведь она верит в его высокие ценности. Свадьбу влюбленные собираются сыграть весной 2021 года. Ира надеется прийти в форму и надеть платье по фигуре.