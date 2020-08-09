По словам Ирины Пингвиновой, в ней проснулся материнский инстинкт.

Побыла немного на солнце, минут 20, животик прикрыла, шляпку надела)) врач сказала, что можно!

И вот о чем подумала пока смотрела на океан🤔

Как меняется девушка когда в ней бьется 2 сердца.. я чувствую как во мне выработался материнский инстинкт. Я думаю только о том, что нужно выносить здорового и счастливого ребёнка-все остальное потом! Поэтому, возможно я и стала спокойнее, на многое не обращаю внимания, а точнее обращаю, но просто не реагирую, но..я все запоминаю..

И потом с малышкой, когда я восстановлюсь, мы всем покажем! Покажем какие мы счастливые👼🏻

Не знаю какая моя судьба, но я в самом начале жизненного пути. Пути где нет стереотипов, где нет- «как принято и как правильно». Я проживаю свою жизнь и свою судьбу, а вы это все наблюдаете с экранов телевизора и телефона. Покажет только время, кто пройдёт со мной дальше, а кто сойдёт с моего пути. Я рада, что вы со мной!