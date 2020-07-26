Ирина Пингвинова рассказаа, что боялась реакции Дмитрия Чайкова на то, что у них будет девочка.

Я делюсь и рассказываю Вам про свою жизнь практически все и Вы наверняка помните мой первый скрининг, я говорила в эфире и писала в посте о том, что мы ждём мальчика. Точнее нам так сказал мой врач во время первого скрининга, сказала, что это точно и я всем сразу сообщила. ⠀

Но… на втором скрининге сказали, что произошла ошибочка, как Вы наверное уже догадались.. МЫ ЖДЁМ ДЕВОЧКУ! 🎀⠀

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Я была удивлена, но не сильно, так как я задумывалась об этом и были в голове вопросы «а точно ли там мальчик?!». Я говорила, пол для меня не важен, но все ровно я обрадовалась. (НАША ВЗЯЛА!😂👍🏻👧🏻) ⠀

и в тот же момент начала переживать за Диму, а вдруг он расстроился? Но он меня успокоил и сказал, что ни чуть не расстроился и радовался тому, что он так близко смог рассмотреть на узи нашу малышку) Не знали, как сообщить коллективу и Вам, немного оттягивали время, но все таки решили поделиться этой новостью. ⠀

У моей мамы кстати было точно также с первой беременностью, врачи увидели девочку, а родился мой старший брат👍🏻, говорят это распространённый случай. Поэтому проверим ещё раз, когда будем уже в Москве😁👍🏻, но я уверена, что там моя малышка, девочка. Да и врач очень близко нам дала все рассмотреть. Вот такие вот новости 👫👼🏻 ⠀

мы ждём свою звёздочку, свою красавицу-дочку🥰