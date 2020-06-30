Ирина Пинчук не понимает, почему она не может использовать свою ссору с Араем Чобаняном для увеличения подписчиков.

ПИНЧУК ХАЙПИТ НА РАССТАВАНИИ С АРАЕМ?

В отношениях Иры Пинчук и Арая произошёл конфликт. Об этом девушка рассказала своим подписчикам, среди которых оказались и те, кто осудил девушку.

В последнее время среди блогеров пошла новая «тенденция». Многие пары «расстаются» только лишь для того, чтобы подогреть интерес к своей персоне. В этом же обвинили и экс-участников.

«В наших отношениях ссора действительно произошла, к сожалению. Но почему я не могу использовать эту тему и найти хоть какой-то в этом плюс. Почему я не могу поднять на этом охваты, почему не могу поднять свои рекламные деньги, и почему вы меня за это осуждаете?» – возмутилась Ира.

Разлад в паре произошёл из-за того, что Пинчук решила отдохнуть в компании подруг и задержалась до утра.

«Я разбил все наши картины, они попались под горячую руку. Но на то были причины, измены не было, но есть вещи, которые я не приемлю в отношениях. Ира пытается выставить себя овечкой, а я типа неуравновешенный. На самом деле всё было не так, как она говорит. Я встретился с друзьями, а она с подругами. В час ночи я поехал домой, а Ира в клуб захотела – я отпустил. В 4 часа я написал ей возвращаться домой, и она согласилась. Через полтора часа она взяла трубку пьяная в клубе. Я такие моменты не принимаю! Жаль, что она не понимает меня, гордая. Везде заблокировала меня и хочет выставить виноватым меня», – рассказал Арай.

Идти на примирение первым Чобанян не собирается. Он ждёт извинений от Иры.

Как думаешь, помирятся ребята или нет?